Бойовики поранили українського військового, який перевіряв дорогу перед приїздом Хуга

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю повідомляє, що вже вдруге за останні два дні терористи ОРДО влаштовують збройні провокації на лінії розмежування.

Про це повідомляє Міністерство оборони України в четвер.

За даними СЦКК, цим бойовики створюють перешкоди роботі патрулів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на чолі з першим заступником голови місії Олександром Хугом.

Так, вранці в четвер особовий склад ЗСУ почав обстеження дороги на підконтрольній уряду території, по якій був запланований проїзд Хуга з підконтрольного бойовикам села Пікуза до Маріуполя, однак бойовики почали обстріл позицій ВСУ і поранили українського військового, що обстежував дорогу на наявність вибухонебезпечних пристроїв.

"Роботи з розмінування проводилися при наявних гарантіях безпеки з боку НЗФ ОРДО, які були офіційно передані російською стороною СЦКК", - зазначає українська сторона центру.

У результаті Хуг і співробітники СММ ОБСЄ так і не змогли проїхати до Маріуполя за запланованим маршрутом. За даними ОБСЄ, в той день в ОРДО ніякі роботи з розмінування вказаної ділянки дороги не проводилися.

Як повідомлялося, в підконтрольному бойовикам ОРДО селі Пікуза обстріляли безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

9 серпня в СММ ОБСЄ заявили, що їхня камера на Донецькій фільтрувальній станції потрапила під обстріл і знищена.

Інтерфакс-Україна