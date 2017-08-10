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Боевики ранили украинского военного, проверявшего дорогу перед приездом Хуга

Четверг, 10 августа 2017, 17:05

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сообщает, что уже во второй раз за последние два дня террористы ОРДО устраивают вооруженные провокации на линии разграничения.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в четверг.

По данным СЦКК, этим боевики создают препятствия роботе патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во главе с первым замглавы миссии Александром Хугом.

Так, утром в четверг личный состав ВСУ начал обследование дороги на подконтрольной правительству территории, по которой был запланирован проезд Хуга из подконтрольного боевикам села Пикузы в Мариуполь, однако боевики начали обстрел позиций ВСУ и ранили украинского венного, обследовавшего дорогу на наличие взрывоопасных устройств.

"Работы по разминированию проводились при имеющихся гарантиях безопасности со стороны НВФ ОРДО, которые были официально переданы российской стороной СЦКК", - отмечает украинская сторона центра.

В результате Хуг и сотрудники СММ ОБСЕ так и не смогли проехать в Мариуполь по запланированному маршруту. По данным ОБСЕ, в тот день в ОРДО никакие работы по разминированию указанного участка дороги не проводились.

Как сообщалось, в подконтрольном боевикам ОРДО селе Пикуза обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

9 августа в СММ ОБСЕ заявили, что их камера на Донецкой фильтровальной станции попала под обстрел и уничтожена.

Интерфакс-Украина

Темы: АТООБСЕчрезвычайное происшествиеДонбасс
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