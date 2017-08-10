Співвиконавцю вбивства Вороненкова продовжили арешт до жовтня

Голосіївський райсуд Києва продовжив термін тримання під вартою для Ярослава Тарасенка, затриманого за підозрою у причетності до вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.

За рішенням суду термін запобіжний захід продовжено до 8 жовтня 2017 року включно.



Як відомо, чоловіку інкримінується вчинення злочину, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України, тобто умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою, групою осіб.

Вороненкова вбили 23 березня 2017 року біля готелю у Києві, він був із своїм охоронцем. Невідомий відкрив по них вогонь. Поранений охоронець зміг застосувати зброю у відповідь і поранив нападника.

Убивця – екс-боєць батальйону "Донбас" Павло Паршов помер у лікарні.

Вороненков був свідком ГПУ у справі про зраду екс-президента Віктора Януковича.

Слідство розглядає пріоритетною версію дій Російської Федерації.

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Раніше суд заарештував на два місяці затриманого у справі про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова Ярослава Тарасенка, який привіз Паршова на місце вбивства.

Українська правда