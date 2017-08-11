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З вересня військовим у зоні АТО підвищать зарплати

П'ятниця, 11 серпня 2017, 11:11

Щомісячний оклад військовослужбовців, що проходять службу в зоні проведення АТО на Донбасі, буде збільшений з вересня поточного року.

Про це повідомив на брифінгу в п'ятницю представник Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає "Інтерфакс-Україна".

"Міністр оборони України - генерал армії Степан Полторак підписав наказ, яким збільшено виплати військовослужбовцям, які проходять службу в районі проведення АТО. Відповідно до наказу, оплата особовому складу, який виконує завдання на першій лінії оборони, збільшена до 10 тис. грн на місяць, на другій лінії - до 4,5 тис. грн", - розповів він.

При цьому президент Петро Порошенко написав у Facebook, що також на 15-20% зросте грошове утримання рядового, сержантського, старшинського складу ВДВ і морської піхоти.

Як повідомлялося, 5 серпня президент Петро Порошенко заявив про збільшення грошового утримання військовослужбовців Збройних сил України, але не сказав, коли саме це станеться.

Починаючи з квітня, на 1100-1500 гривень підвищився розмір грошової винагороди за виконання бойових завдань в зоні АТО.

Секретар РНБО Олександр Турчинов направив у Кабінет міністрів пропозицію передбачити в держбюджеті на 2018 рік більше грошей для зарплат військовослужбовцям.

Теми: АТОарміязарплатиДонбас
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