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Турчинов просит правительство повысить зарплаты военным до уровня НАТО

Вторник, 1 августа 2017, 10:41

Секретарь СНБО Александр Турчинов направил в Кабинет министров предложение предусмотреть в госбюджете больше денег для зарплат военнослужащим.

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

"Мы должны сделать все, чтобы денежное обеспечение наших военнослужащих соответствовало их важном месту в обществе. Доходы наших военных должны на достойном уровне обеспечить потребности их семей", - подчеркивает Турчинов.

По его словам, в то время, когда для государственных служащих в течение последних двух лет произошло значительное повышение зарплат, жалование военных до сих пор остается на низком уровне.

"Должностной оклад руководителя департамента центрального органа исполнительной власти - 9115 гривен, доплата за ранг - 800 гривен. А у комбрига должностной оклад - 1200 гривен, а за оплаченное кровью звание полковника он получает дополнительно "аж" 135 гривен", - привел пример секретарь СНБО.

По его убеждению, оклады военных не могут быть меньше, чем соответствующие оклады госслужащих, "которые работают в уютных кабинетах", а денежное довольствие военнослужащих должно быть ориентиром для зарплаты на государственной службе.

"Структура денежного обеспечения украинского военнослужащего должна соответствовать стандартам НАТО, не менее 70-80% - должностной оклад и доплата за воинское звание. У нас сейчас этот показатель составляет 10-15%", - заметил Турчинов.

Он сообщил, что соответствующие предложения по формированию оборонного бюджета нашей страны направил в Кабинет министров.

"Если кто-то из чиновников не согласен с этим, у них есть возможность доказать свою позицию во фронтовом окопе", - отметил секретарь Совета нацбезопасности.

Украинская правда

Темы: ТурчиновСНБОармиязарплатыВооруженные силы
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