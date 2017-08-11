Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 11 серпня на Українській правді.

Про пожежу у Києві. У квартирі на 7-му поверсі по Бехтерівському провулку, 10 сталася пожежа, після чого з вікна викинувся чоловік.

Крім того, в квартирі знайшли тіла двох жінок, які померли насильницькою смертю - від травм голови.

Про АТО. Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала збільшення кількості вибухів у зоні АТО у 3-7 разів протягом лише одного дня.

Також ОБСЄ зафіксувала на сході України 283 поранених серед мирного населення, 62 загиблих.

Про Суса. Апеляційний суд Києва залишив в силі рішення Солом'янського райсуду, який обрав для колишнього чиновника Генеральної прокуратури Дмитра Суса запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 2 місяці.

Про "Стіну". Протягом двох днів Солом’янський районний суд Києва арештував сім підозрюваних у розтраті державних коштів, виділених так званого проекту "Стіна".

Про російські ППО. Президент Росії Володимир Путін вніс до Державної Думи проект федерального закону, який дозволить РФ використовувати ППО на кордонах Білорусі з ЄС та України.

Про Єгипет. Два пасажирських поїзди зіткнулися на півночі Єгипту. В результаті аварії загинули щонайменше 20 осіб.