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Главные новости дня

Пятница, 11 августа 2017, 21:44

Подборка самых важных новостей за 11 августа на Украинской правде.

О пожаре в Киеве. В квартире на 7-м этаже по Бехтеревском переулке, 10 произошел пожар, после чего из окна выбросился мужчина.

Кроме того, в квартире нашли тела двух женщин, которые умерли насильственной смертью - от травм головы.

Об АТО. Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала увеличение количества взрывов в зоне АТО в 3-7 раз в течение всего одного дня.

Также ОБСЕ зафиксировала на востоке Украины 283 раненых и 62 погибших среди мирного населения.

О Сусе. Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Соломенского райсуда, избравшего для бывшего чиновника Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца.

О "Стене". В течение двух дней Соломенский районный суд Киева арестовал семь подозреваемых в растрате государственных средств, выделенных так называемого проекта "Стена".

О российских ПВО. Президент России Владимир Путин внёс в Государственную Думу проект федерального закона, который позволит РФ использовать ПВО на границах Беларуси и Украины.

О Египте. Два пассажирских поезда столкнулись на севере Египта. В результате аварии погибли по меньшей мере 20 человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕгипетКиевАТО
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