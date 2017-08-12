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Трамп пообіцяв до вересня відповісти на висилку дипломатів з РФ

Субота, 12 серпня 2017, 03:26

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що до 1 вересня визначиться з відповіддю на рішення Москви про скорочення американського дипломатичного персоналу в РФ.

Про це він заявив в суботу, повідомляють американські ЗМІ.

"Я як раз говорив з держсекретарем, і ми як раз обговорюємо питання про кроки у відповідь. У нас буде відповідь на це до 1 вересня", - сказав президент США.

Раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що США вирішать, як відповісти на висилку дипломатів з Росії до 1 вересня.

Як відомо, 28 липня Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 осіб в РФ і повідомила, що забороняє посольству США користуватися складськими приміщеннями в Москві і дачею в Срібному бору.

30 липня Путін заявив, що Росію повинні будуть залишити 755 працівників американських дипмісій.

Йдеться про співробітників посольства США в Москві і консульств в Єкатеринбурзі, Владивостоці і Санкт-Петербурзі.

При цьому колишній посол США в Росії Майкл Макфол висловив сумніви, що в Росії є аж 755 дипломатів Сполучених Штатів.

Інтерфакс-Україна

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосія
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