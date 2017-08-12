Трамп пообіцяв до вересня відповісти на висилку дипломатів з РФ
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що до 1 вересня визначиться з відповіддю на рішення Москви про скорочення американського дипломатичного персоналу в РФ.
Про це він заявив в суботу, повідомляють американські ЗМІ.
"Я як раз говорив з держсекретарем, і ми як раз обговорюємо питання про кроки у відповідь. У нас буде відповідь на це до 1 вересня", - сказав президент США.
Раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що США вирішать, як відповісти на висилку дипломатів з Росії до 1 вересня.
Як відомо, 28 липня Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 осіб в РФ і повідомила, що забороняє посольству США користуватися складськими приміщеннями в Москві і дачею в Срібному бору.
30 липня Путін заявив, що Росію повинні будуть залишити 755 працівників американських дипмісій.
Йдеться про співробітників посольства США в Москві і консульств в Єкатеринбурзі, Владивостоці і Санкт-Петербурзі.
При цьому колишній посол США в Росії Майкл Макфол висловив сумніви, що в Росії є аж 755 дипломатів Сполучених Штатів.