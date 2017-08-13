Подяка Трампа Путіну за висилку дипломатів була сарказмом

Президент США Дональд Трамп саркастично пожартував, коли публічно подякував російському лідеру Володимиру Путіну за скорочення штату американських дипмісій в Росії.

Про це він заявив під час зустрічі з журналістами в Бедмінстері, Нью-Джерсі, пише Politico.

"Стосовно зниження витрат на заробітну плату? Абсолютно. Я думаю, ви це знаєте", - заявив Трамп, коли його запитали чи не була його заява напередодні сарказмом.

Трамп додав, що нещодавно мав розмову з держсекретарем Рексом Тіллерсоном про вироблення відповіді на рішення Росії щодо висилки 755 дипломатів з країни у відповідь на санкції.

Як відомо, Трамп подякував російському президенту за вимогу вислати 755 співробітників американської дипломатичної місії з Росії, заявивши, що це допоможе скоротити фонд заробітної плати дипломатам.

Слова Трампа про те, що рішення Путіна допоможе Вашингтону заощадити витрати, викликали обурення серед співробітників Держдепартаменту.

Як відомо, 28 липня Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 осіб в РФ і повідомила, що забороняє посольству США користуватися складськими приміщеннями в Москві і дачею в Срібному бору.

30 липня Путін заявив, що Росію повинні будуть залишити 755 працівників американських дипмісій.

Йдеться про співробітників посольства США в Москві і консульств в Єкатеринбурзі, Владивостоці і Санкт-Петербурзі.

При цьому колишній посол США в Росії Майкл Макфол висловив сумніви, що в Росії є аж 755 дипломатів Сполучених Штатів.

Раніше Тіллерсон заявив, що США вирішать, як відповісти на висилку дипломатів з Росії до 1 вересня.