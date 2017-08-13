В Одесі противники ЛГБТ влаштували погром на будівництві

Противники ЛГБТ-прайду, що пройшов у неділю в Одесі, після його завершення влаштували погром на скандальному будівництві у Воронцовському провулку.

Як повідомляє Укрінформ, після того, як противники прайду зрозуміли, що зірвати його не вдасться, вони попрямували на скандальне будівництво до Воронцовського провулку.

Спочатку активісти зірвали стенд з описом будови, яку зводять. Потім кілька людей залізли на останній побудований поверх і скинули звідти бетономішалку. Також був повалений огороджувальний паркан.

При цьому на території будівництва перебував охоронець, однак він не втручався.

Укрінформ зазначає, що скандально відоме будівництво у Воронцовському провулку Одеси загрожує знаменитому "будинку з однією стіною".

Як повідомлялося, 13 серпня в Одесі пройшов "Одеса прайд - 2017". Поліція відзвітувала, що під час акції порушень правопорядку не зафіксовано.