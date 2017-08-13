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В Одессе противники ЛГБТ устроили погром на стройке

Воскресенье, 13 августа 2017, 17:54

Противники ЛГБТ-прайда, прошедшего в воскресенье в Одессе, после его завершения устроили погром на скандальной стройке в Воронцовском переулке.

 

Как сообщает Укринформ, после того, как противники прайда поняли, что сорвать его не удастся, они направились на скандальное строительство в Воронцовский переулке.

Сначала активисты сорвали стенд с описанием строящегося здания. Затем несколько человек залезли на последний построенный этаж и сбросили оттуда бетономешалку.

 

Также был повален ограждающий забор.

 

При этом на территории стройки находился охранник, однако он не вмешивался.

 

Укринформ отмечает, что скандально известное строительство в Воронцовском переулке Одессы угрожает знаменитому "дому с одной стеной".

 

Как сообщалось, 13 августа в Одессе прошел "Одесса прайд - 2017". Полиция отчиталась, что во время акции нарушений правопорядка не зафиксировано.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОдессаЛГБТ
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