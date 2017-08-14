В Симферополе несколько пенсионеров устроили пикет, их задержали

Несколько жителей Крыма преклонного возраста устроили одиночные пикеты в Симферополе.

Об этом на своих страницах в facebook сообщают крымские адвокаты и другие крымчане.

По разным данным, с пикетами вышли 4 или 5 крымчан.

"В ответ на арест 76-летнего Сервера Караметова сегодня в Симферополе как минимум еще 4 пожилых людей провели свои одиночные пикеты с таким же плакатом, какой был в руках у Сервер-ага "Путин, наши дети не террористы", - написала крымская журналистка Лиля Буджурова.

По ее словам, пикеты прошли у здания парламента, Совмина, МВД и Верховного суда Крыма.

Адвокат Эдем Семедляев сообщает, что задержаны Ярикул Давлатов, Александр Дьячков, Сейтумер Сейтумеров, Селим Тейфуков.

Как известно, 8 августа российские полицейские задержали крымскотатарского активиста Сервера Караметова, который устроил одиночный пикет у здания Верховного суда Крыма.

Украинская правда