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У Сімферополі горіли залізничні цистерни

Тетяна ОлійникСереда, 24 квітня 2024, 14:40
У Сімферополі горіли залізничні цистерни
Фото - МНС Росії

У тимчасово окупованому Сімферополі 24 квітня спалахнуло три залізничні цистерни, російське МНС повідомляє про одну загиблу людину та трьох постраждалих.

Джерело: російське агентство РБК з посиланням на МНС Росії

Деталі:  За попередніми даними, місцеві рятувальники називають причиною пожежі "порушення технологічного процесу".

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Одна людина загинула і троє постраждали. До гасіння пожежі залучили 109 осіб та 29 одиниць техніки.

ВІДЕО ДНЯ

 

фото - мчс россии

В МНС повідомили, що станом на 14:23 пожежу повністю загасили.

Що передувало: 

В ніч на 24 квітня безпілотники Служби безпеки України уразили дві нафтобази у Смоленській області Росії. Там недорахувалася двох баз зберігання та перекачки паливно-мастильних матеріалів.

Теми: Сімферопольпожежа
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