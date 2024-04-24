У Сімферополі горіли залізничні цистерни

У тимчасово окупованому Сімферополі 24 квітня спалахнуло три залізничні цистерни, російське МНС повідомляє про одну загиблу людину та трьох постраждалих.

Джерело: російське агентство РБК з посиланням на МНС Росії

Деталі: За попередніми даними, місцеві рятувальники називають причиною пожежі "порушення технологічного процесу".

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У тимчасово окупованому Сімферополі загорілись залізничні цистерни

Відео - МНС Росії pic.twitter.com/p2Vm7prfZc — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 24, 2024

Одна людина загинула і троє постраждали. До гасіння пожежі залучили 109 осіб та 29 одиниць техніки.

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фото - мчс россии

В МНС повідомили, що станом на 14:23 пожежу повністю загасили.

Що передувало:

В ніч на 24 квітня безпілотники Служби безпеки України уразили дві нафтобази у Смоленській області Росії. Там недорахувалася двох баз зберігання та перекачки паливно-мастильних матеріалів.