Кравчук: У ніч побиття студентів на Майдані ми з Януковичем співали в караоке

Перший президент України Леонід Кравчук 30 листопада 2013 року, коли на Майдані протестували студенти, разом з Віктором Януковичем і його наближеними їздив на полювання, потім вечеряли і співали в караоке.

Про це він розповів в програмі "Бацман LIVE" на каналі NewsOne, текст якого публікує видання "ГОРДОН".

Так, Кравчук розповів, що 2013 року майже щосуботи на запрошення Януковича ходив з ним і його наближеними на полювання. "Багато людей (ходили з Януковичем на полювання - ред). Людей 20, іноді 22. В основному, це люди, які з ним раніше спілкувалися і були в його команді, його прихильники. Це Донецьк, Донбас. Були і москвичі. Тобто ті, з ким він вів переговори різного характеру (не можу вам розповісти про їхню суть, тому що не був присутній) ", - сказав Кравчук. Разом з ними був і Леонід Кучма.

Останнє спільне полювання, за словами Кравчук, відбулося 30 листопада.

"У п'ятницю (29 листопада - УП) він прилетів з Європи, де відмовився підписувати документи про асоціацію [між Україною та Європейським союзом], в суботу було полювання, і перше, про що у нього запитали, коли зустрілися: "Віктор Федорович, розкажіть , як було, і всі хвалили його дуже і дуже сильно, що він вчинив правильно ...", - заявив Кравчук.

"І наші хвалили ... бо інакше було не можна. Коли я сказав одну фразу: "Як же так? Вчора - можна, сьогодні - не можна?! "- на мене почали тиснути. Не Віктор Федорович, а близькі до нього люди. На що Віктор Федорович став, подивився на них: "Заткніться! Перший президент України може говорити все, що він думає і що він хоче. І не забудьте, ким би ви були, якби не було першого президента і не було б підписано Біловезьку угоду (неофіційна назва Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав, підписана 8 грудня 1991 року лідерами України, Білорусі та Росії; в документі серед іншого констатувалося, що СРСР перестав існувати. - "ГОРДОН") ". Він це сказав і про це всі знають", - згадує колишній президент.

За його словами, після полювання всі пішли вечеряти, а потім співати в караоке. "Я на це не реагував, тому що, власне кажучи, обстановка була складною, і ми вже знали, що на Майдані збираються студенти. Коли закінчилося полювання, ми пішли вечеряти, співали пісні ... як це називається, коли по телебаченню співають <...> Віктор Федорович завжди співав караоке. У нього був хороший голос ...", - сказав Кравчук.

Він припустив, що Янукович не знав про плани щодо побиття студентів на Майдані, оскільки після того, як Януковичу доповіли про це, він швидко поїхав до Києва.

Як відомо, у Януковича був президентський клуб мисливців "Кедр", до складу якого входили 28 осіб, серед них нинішні нардепи Вадим Новинський, Юрій Бойко, депутат-утікач Сергій Клюєв та інші.

Читайте також 28 друзів Януковича