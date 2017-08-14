Кравчук: В ночь избиения студентов на Майдане мы с Януковичем пели в караоке

Первый президент Украины Леонид Кравчук 30 ноября 2013 года, когда на Майдане протестовали студенты, вместе с Виктором Януковичем и его приближенными ездил на охоту, затем ужинали и пели в караоке.

Об этом он рассказал в программе "Бацман LIVE" на канале NewsOne, текст которого публикует издание "ГОРДОН".

Так, Кравчук рассказал, что в 2013 году почти каждую субботу по приглашению Януковича ходил с ним и его приближенными на охоту. "Много людей. Человек 20, иногда 22. В основном, это люди, которые с ним раньше общались и были в его команде, его сторонники. Это Донецк, Донбасс. Были и москвичи. То есть те, с кем он вел переговоры разного характера (не могу вам рассказать об их сути, потому что не присутствовал)", - сказал Кравчук. Вместе с ними был и Леонид Кучма.

Последняя совместная охота, по словам Кравчук, состоялась 30 ноября.

"В пятницу (29 ноября – УП) он прилетел из Европы, где отказался подписывать документы об ассоциации [между Украиной и Европейским союзом], в субботу была охота, и первое, о чем у него спросили, когда встретились: "Виктор Федорович, расскажите, как было". И все хвалили его очень и очень сильно, что он поступил правильно…", - заявил Кравчук.

"И наши хвалили… что иначе было нельзя. Когда я сказал одну фразу: "Как же так? Вчера – можно, сегодня – нельзя?!" – на меня начали давить. Не Виктор Федорович, а близкие к нему люди. На что Виктор Федорович встал, посмотрел на них: "Заткнитесь! Первый президент Украины может говорить все, что он думает и что он хочет. И не забудьте, кем бы вы были, если бы не было первого президента и не было бы подписано Беловежское соглашение (неофициальное название Соглашения о создании Содружества Независимых Государств, подписанного 8 декабря 1991 года лидерами Украины, Беларуси и России; в документе среди прочего констатировалось, что СССР прекратил существование. – "ГОРДОН")". Он это сказал и об этом все знают", - вспоминает бывший президент.

По его словам, после охоты все пошли ужинать, а потом петь в караоке.

"Я на это не реагировал, потому что, собственно говоря, обстановка была сложной, и мы уже знали, что на Майдане собираются студенты. Когда закончилась охота, мы пошли ужинать, пели песни… как это называется, когда по телевидению поют <…> Виктор Федорович всегда пел караоке. У него был хороший голос…", - сказал Кравчук.

Он предположил, что Янукович не знал о планах по избиению студентов на Майдане, поскольку после того, как Януковичу доложили об этом он быстро уехал в Киев.

Как известно, у Януковича был президентский клуб охотников "Кедр", в состав которого входили 28 человек, среди них нынешние нардепы Вадим Новинский, Юрий Бойко, депутат-беглец Сергей Клюев и другие.

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