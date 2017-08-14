Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кравчук: В ночь избиения студентов на Майдане мы с Януковичем пели в караоке

Понедельник, 14 августа 2017, 14:59

Первый президент Украины Леонид Кравчук 30 ноября 2013 года, когда на Майдане протестовали студенты, вместе с Виктором Януковичем и его приближенными ездил на охоту, затем ужинали и пели в караоке.

Об этом он рассказал в программе "Бацман LIVE" на канале NewsOne, текст которого публикует издание "ГОРДОН".

Так, Кравчук рассказал, что в 2013 году почти каждую субботу по приглашению Януковича ходил с ним и его приближенными на охоту. "Много людей. Человек 20, иногда 22. В основном, это люди, которые с ним раньше общались и были в его команде, его сторонники. Это Донецк, Донбасс. Были и москвичи. То есть те, с кем он вел переговоры разного характера (не могу вам рассказать об их сути, потому что не присутствовал)", - сказал Кравчук. Вместе с ними был и Леонид Кучма.

Последняя совместная охота, по словам Кравчук, состоялась 30 ноября.

"В пятницу (29 ноября – УП) он прилетел из Европы, где отказался подписывать документы об ассоциации [между Украиной и Европейским союзом], в субботу была охота, и первое, о чем у него спросили, когда встретились: "Виктор Федорович, расскажите, как было". И все хвалили его очень и очень сильно, что он поступил правильно…", - заявил Кравчук.

"И наши хвалили… что иначе было нельзя. Когда я сказал одну фразу: "Как же так? Вчера – можно, сегодня – нельзя?!" – на меня начали давить. Не Виктор Федорович, а близкие к нему люди. На что Виктор Федорович встал, посмотрел на них: "Заткнитесь! Первый президент Украины может говорить все, что он думает и что он хочет. И не забудьте, кем бы вы были, если бы не было первого президента и не было бы подписано Беловежское соглашение (неофициальное название Соглашения о создании Содружества Независимых Государств, подписанного 8 декабря 1991 года лидерами Украины, Беларуси и России; в документе среди прочего констатировалось, что СССР прекратил существование. – "ГОРДОН")". Он это сказал и об этом все знают", - вспоминает бывший президент.

По его словам, после охоты все пошли ужинать, а потом петь в караоке.

"Я на это не реагировал, потому что, собственно говоря, обстановка была сложной, и мы уже знали, что на Майдане собираются студенты. Когда закончилась охота, мы пошли ужинать, пели песни… как это называется, когда по телевидению поют <…> Виктор Федорович всегда пел караоке. У него был хороший голос…", - сказал Кравчук.

Он предположил, что Янукович не знал о планах по избиению студентов на Майдане, поскольку после того, как Януковичу доложили об этом он быстро уехал в Киев.

Как известно, у Януковича был президентский клуб охотников "Кедр", в состав которого входили 28 человек, среди них нынешние нардепы Вадим Новинский, Юрий Бойко, депутат-беглец Сергей Клюев и другие.  

Читайте также 28 друзей Януковича

Темы: ЯнуковичКравчук
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Янукович
Дело Януковича о захвате власти в 2010 году пошло в суд
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Последние новости
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
Воздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвет последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
Все новости...
Реклама: