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Нардеп від Опоблоку судиться з Радою через "урізану" зарплатню

Понеділок, 14 серпня 2017, 17:44

Народний депутат з фракції "Опозиційний блок" Василь Німченко просить суд визнати незаконним обмеження зарплати нардепа в 2015-2016 роках.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на інформацію, отриману в прес-службі Вищого адміністративного суду.

Відповідно до даних Єдиного реєстру судових рішень, Німченко вже програв свій позов у двох судових інстанціях. Спочатку депутат звернувся до Окружного адмінсуду Києва з позовом до апарату ВР, в якому просив стягнути з нього 236,5 тис. грн, з яких 187,2 тис. - сума недовиплаченной зарплати за січень 2015 - березень 2016 року, і 49,3 тис. - компенсація за несвоєчасно виплачену заробітну плату.

Постановою Окружного адміністративного суду Києва від 23 червня в задоволенні позову відмовлено.

Потім Німченко звернувся зі скаргою до Київського апеляційного адмінсуду, який залишив рішення суду першої інстанції в силі. Після цього депутат звернувся з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду. Той прийняв до провадження цю скаргу, проте дата судового засідання по ній ще не визначена.

Зокрема, Німченко заперечує по суті кілька розпоряджень голови Верховної Ради щодо обмеження заробітної плати народним депутатам до завершення антитерористичної операції.

Так, було передбачено, що з 3 серпня 2014 року народним депутатам до завершення АТО заробітна плата нараховується тільки в розмірі посадового окладу та становить 6,1 тис. грн.

2015 року максимальний розмір заробітної плати народних депутатів України був обмежений 7 розмірами мінімальної заробітної плати, тобто з 1 січня 2015 року - 8,5 тис. грн.

З 1 квітня 2015 було встановлено місячну заробітну плату народного депутата України на рівні посадового окладу в розмірі 6,1 тис. грн.

 
Василь Німченко
Фото: Політрада

Теми: Верховна РадасудОпозиційний блокзарплати
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