Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардеп от Оппоблока судится с Радой из-за "урезанной" зарплаты

Понедельник, 14 августа 2017, 17:44

Народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Василий Нимченко просит суд признать незаконным ограничение зарплаты нардепа в 2015-2016 годах.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службе Высшего административного суда.

В соответствии с данными Единого реестра судебных решений, Нимченко уже проиграл свой иск в двух судебных инстанциях. Сначала депутат обратился в Окружной админсуд Киева с иском к аппарату ВР, в котором просил взыскать с него 236,5 тыс. грн, из которых 187,2 тыс. - сумма недовыплаченной зарплаты за январь 2015 - март 2016 года, и 49,3 тыс. - компенсация за несвоевременно выплаченную заработную плату.

Постановлением Окружного административного суда Киева от 23 июня в удовлетворении иска отказано.

Затем Нимченко обратился с жалобой в Киевский апелляционный админсуд, который оставил решение суда первой инстанции в силе. После этого депутат обратился с кассационной жалобой в Высший административный суд. Тот принял в производство эту жалобу, однако дата судебного заседания по ней еще не определена.

В частности, Нимченко оспаривает по существу несколько распоряжений председателя Верховной Рады относительно ограничения заработной платы народным депутатам до завершения антитеррористической операции.

Так, было предусмотрено, что с 3 августа 2014 народным депутатам до завершения АТО заработная плата начисляется только в размере должностного оклада и составляет 6,109 тыс. грн.

В 2015 году максимальный размер заработной платы народных депутатов Украины был ограничен 7 размерами минимальной заработной платы, то есть с 1 января 2015 года - 8,5 тыс. грн.

С 1 апреля 2015 было установлена месячная заработная плата народного депутата Украины на уровне должностного оклада в размере 6,1 тыс. грн.

 
Василий Нимченко
Фото: Политрада

Темы: Верховная РадасудОппозиционный блокзарплаты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Верховная Рада
В Раде хотят штрафовать за переоборудование системы выхлопных газов в авто
Дубинский говорит, что обыски у него − это политическое преследование
Болгария - не Мальдивы: Арахамия объяснил, почему Торохтия не наказали
Последние новости
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
Воздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвет последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
Все новости...
Реклама: