Суд не захотів відпускати Мартиненка за кордон

Солом'янський райсуд Києва відмовив у задоволенні клопотання екс-нардепа Миколи Мартиненка щодо зміни запобіжного заходу у частині зобов'язання не виїжджати без дозволу з Києва та Київської області, а також здати документи для виїзду за кордон.

Про це Укрінформу повідомив адвокат Мартиненка Петро Бойко.

"Сьогодні було клопотання про зміну зобов'язань у частині, що обмежує свободу пересування. Це клопотання подавалося в зв'язку з тим, що в Швейцарії ведеться кримінальна справа, де Мартиненко був обвинуваченим, а тепер той прокурор, який вів цю справу, сам став обвинуваченим, тому що вів справу з порушенням закону, і проти нього вже порушена кримінальна справа", - сказав він.

"І треба було виїжджати Миколі Володимировичу за кордон для того, щоб захищати свої права як потерпілого, така була мотивація. Солом'янський суд відмовив", - додав Бойко.

Як відомо, 20 квітня НАБУ затримала Мартиненка за підозрою у створенні злочинної організації та розкраданні $17,28 млн при закупівлі уранового концентрату для державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Згодом його відпустили на поруки.