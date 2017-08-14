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Суд не захотел отпускать Мартыненко за границу

Понедельник, 14 августа 2017, 18:29
Соломенский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства экс-нардепа Николая Мартыненко относительно изменения меры пресечения в части обязательства не выезжать без разрешения из Киева и Киевской области, а также сдать документы для выезда за границу.

Об этом Укринформу сообщил адвокат Мартыненко Петр Бойко.

"Сегодня было ходатайство об изменении обязательств в части, что ограничивает свободу передвижения. Это ходатайство подавалось в связи с тем, что в Швейцарии ведется уголовное дело, где Мартыненко был обвиняемым, а теперь тот прокурор, который вел это дело, сам стал обвиняемым, потому что вел дело с нарушением закона, и против него уже возбуждено уголовное дело", - сказал он.

"И надо было выезжать Николаю Владимировичу за границу для того, чтобы защищать свои права как потерпевшего, такая была мотивация. Соломенский суд отказал", - добавил Бойко.

Как известно, 20 апреля НАБУ задержала Мартыненко по подозрению в создании преступной организации и хищении $17,28 млн при закупке уранового концентрата для государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Впоследствии его отпустили на поруки.

Темы: Мартыненкосуд
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