Суд не захотел отпускать Мартыненко за границу
Об этом Укринформу сообщил адвокат Мартыненко Петр Бойко.
"Сегодня было ходатайство об изменении обязательств в части, что ограничивает свободу передвижения. Это ходатайство подавалось в связи с тем, что в Швейцарии ведется уголовное дело, где Мартыненко был обвиняемым, а теперь тот прокурор, который вел это дело, сам стал обвиняемым, потому что вел дело с нарушением закона, и против него уже возбуждено уголовное дело", - сказал он.
"И надо было выезжать Николаю Владимировичу за границу для того, чтобы защищать свои права как потерпевшего, такая была мотивация. Соломенский суд отказал", - добавил Бойко.
Как известно, 20 апреля НАБУ задержала Мартыненко по подозрению в создании преступной организации и хищении $17,28 млн при закупке уранового концентрата для государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".
Впоследствии его отпустили на поруки.