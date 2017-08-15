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Трамп вперше після трагедії в Шарлотсвіллі засудив расистів

Вівторок, 15 серпня 2017, 01:02

Президент США Дональд Трамп через два дні після трагедії в Шарлотсвіллі вперше безпосередньо засудив прояви расизму.

Про це пише DW.com.

Расизм - це зло. Ті, хто творить насильство під його прапорами, - злочинці і вбивці, включаючи "Ку-клукс-клан", неонацистів, білих расистів і членів інших ксенофобських угруповань, які несумісні з усім тим, чим ми, американці, дорожимо ", - зазначив Трамп .

Як повідомлялося, 12 серпня, президент США відреагував на трагедію в штаті Вірджинія, але не став згадувати про насильство з боку ультраправих, що викликало серйозну критику з боку американської громадськості і світових лідерів.

На цей раз Дональд Трамп виступив з більш жорсткими формулюваннями.

"Всі, хто порушив закон, будуть притягнуті до відповідальності", - пообіцяв він.

Трамп повідомив, що обговорив хід розслідування з директором ФБР Крістофером Рейем і генеральним прокурором США Джеффом Сешнс. "Незалежно від кольору шкіри, всі ми живемо за одними законами", - додав він.

Як відомо, в США у студентському містечку Університету Вірджинії відбулися зіткнення учасників мітингу ультраправих із їх противниками.

Акція була організована на знак протесту проти знесення місцевого монумента, присвяченого пам'яті генерала Конфедерації Роберта Лі, одного з військових лідерів південців за часів Громадянської війни в США 1861-1865 років.

Під час масових заходів невідомий на автомобілі в’їхав у натовп активістів, які виступали проти мітингу ультраправих. В результаті 1 людина загинула і щонайменше 26 опинилися в лікарні. Пізніше водій автомобіля був заарештований.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАрасизм
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