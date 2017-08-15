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Трамп впервые после трагедии в Шарлотсвилле осудил расистов

Вторник, 15 августа 2017, 01:02

Президент США Дональд Трамп через два дня после трагедии в Шарлотсвилле впервые напрямую осудил проявления расизма.

Об этом пишет DW.com.

Расизм - это зло. Те, кто творит насилие под его знаменами, - преступники и убийцы, включая "Ку-клукс-клан", неонацистов, белых расистов и членов других ксенофобских группировок, которые несовместимы со всем тем, чем мы, американцы, дорожим", - отметил Трамп.

Как сообщалось, 12 августа, президент США отреагировал на трагедию в штате Вирджиния, но не стал упоминать о насилии со стороны ультраправых, что вызвало серьезную критику со стороны американской общественности и мировых лидеров.

На этот раз Дональд Трамп выступил с более жесткими формулировками.

"Все, кто нарушил закон, будут привлечены к ответственности", - пообещал он.

Трамп сообщил, что обсудил ход расследования с директором ФБР Кристофером Рэйем и генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом. "Независимо от цвета кожи, все мы живем по одним законам", - добавил он.

Как известно, в США в студенческом городке Университета Вирджинии произошли столкновения митингующих ультраправых с их противниками.

Акция была организована в знак протеста против сноса местного монумента, посвященного памяти генерала Конфедерации Роберта Ли, одного из военных лидеров южан во времена Гражданской войны в США 1861-1865 годов.

Во время массовых мероприятий неизвестный на автомобиле въехал в толпу активистов, выступавших против митинга ультраправых. В результате 1 человек погиб и по меньшей мере 26 оказались в больнице. Позже водитель автомобиля был арестован.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСШАрасизм
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