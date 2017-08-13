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Американські расисти похвалили Трампа

Неділя, 13 серпня 2017, 03:58

Американські расисти похвалили президента США Дональда Трампа за те, що він не звинуватив їх у сутичках в Шарлотсвіллі.

Про це пише AP.

"Ми рішуче засуджуємо цей кричущий вияв ненависті, фанатизму і насильства з багатьох сторін, з багатьох сторін. Це триває протягом тривалого часу в нашій країні. Не Дональд Трамп. Не Барак Обама. Це триває довгий, довгий час", - сказав Трамп.

Водночас багато відомих американських політиків з обох партій закликали Трампа назвати речі своїми іменами і засудити расизм.

"Містере Президент, ми повинні називати зло його ім'ям. Це були білі расисти, і це був внутрішній тероризм", - написав сенатор-республіканець Корі Гарднер у Twitter.

"Для народу дуже важливо почути, що президент США описує події у  Шарлотсвіллі такими, якими вони є - терактом білих расистів", – написав у Twitter ще один однопартієць президента сенатор Марко Рубіо.

Прокурор штату Вірджинія демократ Марк Геррінг заявив, що вина за насильство, хаос і смерть в Шарлоттсвіллі лежить на расистах.

Водночас, на сайті американських расистів Daily Stormer похвалили президента США.

"Коментарі Трампа були хорошими. Він нас не атакував. Він просто сказав, що нація повинна об'єднатися. Нічого особливого проти нас. ... Ніякого засудження немає взагалі. Коли його попросили засудити, він просто вийшов з кімнати. Дійсно, дуже добре. Благослови його бог", - йдеться у коментарі Daily Stormer.

Як повідомлялось, в США у студентському містечку Університету Вірджинії відбулися зіткнення учасників мітингу ультраправих із їх противниками.

Акція була організована на знак протесту проти знесення місцевого монумента, присвяченого пам'яті генерала Конфедерації Роберта Лі, одного з військових лідерів південців за часів Громадянської війни в США 1861-1865 років.

Під час масових заходів невідомий на автомобілі в’їхав у натовп активістів, які виступали проти мітингу ультраправих. В результаті 1 людина загинула і щонайменше 26 опинилися в лікарні. Пізніше водій автомобіля був заарештований.

У зв’язку з цим в штаті Вірджинія запроваджено надзвичайний стан.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАрасизм
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