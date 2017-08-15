Українські двигуни в КНДР могла поставляти Росія – космічне агентство

Україна колись постачала космічні ракети з двигунами РД-250 до Росії, зараз РФ цілком може передавати їх Північній Кореї.

Про це заявив на брифінгу у вівторок в.о. голови Державного космічного агентства України Юрій Радченко, передає "Укрінформ".

"За оперативною інформацією, Росія має сьогодні ракети "Циклон-2" і "Циклон-3" у кількості від 7 до 20 штук, у них ці двигуни (РД-250 – ред.) є. Документація є", - сказав він.

За його словами, зазначені двигуни були виготовлені в Україні до 2001 року й поставлені до РФ у складі космічних ракет.

Водночас керівник космічного агентства наголосив, що зараз в України немає жодної можливості виробляти і постачати відповідні двигуни.

Радченко не виключив, що ці двигуни до КНДР могли потрапити саме з Росії.

"Вони (росіяни - ред.) можуть ці двигуни постачати кому завгодно. Це не виключено, враховуючи партнерські відносини Росії і Північної Кореї", - підкреслив він.

Як повідомлялося, днями американське видання The New York Times написало, що успіх запусків ракет Північною Кореєю став можливий через закупівлі на чорному ринку двигунів, можливо, з українського заводу.

Український завод "Південмаш", який колись випускав ці двигуни, заявив, що факти, викладені в публікації NYT, не відповідають дійсності.

Пізніше і сам експерт Майкл Ельман, на якого посилається The New York Times, сказав, що не стверджував про причетність української влади до постачання ракетних двигунів до КНДР.