Мати затриманого в Криму Лимешка каже, що син дав свідчення під тортурами

Мати затриманого в анексованому Криму Геннадія Лимешка Римма Рижкова стверджує, що її син дав ФСБ свідчення під тиском і тортурами.

Про це вона розповіла 15 серпня кореспондентові Крим.Реалії.

"Після затримання в нього ніс був збитий, і на щоці теж садна. На цьому відео й дурневі видно, що все замазане кремом, тільки око чорне. І розповідає, як по писаному. А те, що він проходив навчання, ми чуємо вперше", – сказала мати затриманого.

За словами Римми Рижкової, востаннє її син виходив на зв’язок зі своєю дружиною 9 серпня. Вона додала, що Геннадій із травня цього року перебував у Маріуполі.

"Він поїхав з дому в травні цього року в Маріуполь на роботу. Дзвонив дуже рідко, частіше писав. Тільки всі переговори були на домашню тематику. У нього тут маленька дитина, немає ще й року. Дитина хворіє, він і поїхав на заробітки до Маріуполя", – розповіла Рижкова.

Дружина затриманого Ірина Лимешко вважає чоловіка невинним.

"Інформацію про його затримання побачила по телебаченню. Він не винуватий. Більше я нічого не можу сказати", – сказала жінка.

У Міноборони України раніше повідомили, що затриманий у Криму і оголошений ФСБ Росії "агентом СБУ" громадянин України Геннадій Лимешко служив у Збройних силах України за контрактом і був звільнений у травні цього року через службову невідповідність.

Російські спецслужби оприлюднили відео затримання і допиту чоловіка. На камеру він назвав себе Геннадієм Лимешком 1992 року народження і зізнався в тому, що нібито готував диверсії на території анексованого Криму.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 14 серпня заарештував Лимешка на два місяці – до 13 жовтня.

У СБУ назвали "черговою провокацією" повідомлення ФСБ Росії про затримання українського "агента".

Росія і раніше неодноразово заявляла про затримання в Криму "українських диверсантів". Українські спецслужби такі повідомлення заперечують.