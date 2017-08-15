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Генштаб: Затриманий в Криму Лимешко був звільнений з ЗСУ

Вівторок, 15 серпня 2017, 15:12

Затриманий в окупованому РФ Криму громадянин України Геннадій Лимешко служив у Збройних силах України за контрактом та був звільнений у травні поточного року.

Про це повідомив співробітник управління Юзеф Венскович агентству Інтерфакс-Україна у вівторок.

"Ця людина проходила військову службу в Збройних силах України за контрактом з листопада 2016 по травень 2017 го. Він був звільнений за статтею" службова невідповідність", - повідомив він.

Венсковіч уточнив, що Лимешко проходив військову службу в одному з підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України та був звільнений у зв'язку з систематичним порушенням дисципліни.

Як повідомлялося, ФСБ Росії 15 серпня заявила про запобігання в Криму низки диверсій проти об'єктів інфраструктури і життєзабезпечення півострова ізатримання "агента Служби безпеки України".

"12 серпня Геннадій Лимешко затриманий співробітниками органів ФСБ при спробі пошкодити лінію електропередачі в районі траси Судак-Новий свєт", – повідомляли в ФСБ РФ.

За даними спецслужб РФ, Лимешко – уродженець Харківської області, "раніше проходив службу в зоні ATO на посаді старшого розвідника глибинної розвідки в одній з військових частин ЗСУ".

У СБУ заявили, що російська ФСБ вдалася до чергової провокації, повідомивши про затримання у Криму нібито "агента СБУ".

Трохи згодом 15 серпня підконтрольний окупантам Київський районний суд Сімферополя ухвалив заарештувати на два місяці громадянина України Геннадія Лемешка, якого Федеральна служба безпеки Росії звинуватила в підготовці диверсій.

Як відомо, російські спецслужби раніше неодноразово заявляли про затримання в Криму нібито українських диверсантів.

У Міністерстві оборони України підкреслювали, що повідомлення спецслужб РФ про "українських диверсантів" у Криму є технологією гібридної війни, яку Росія активно веде проти України.

Теми: Кримармія
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