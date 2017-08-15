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Мать задержанного в Крыму Лимешко говорит, что сын дал показания под пытками

Вторник, 15 августа 2017, 22:48

Мать задержанного в аннексированном Крыму Геннадия Лимешко Римма Рыжкова утверждает, что ее сын дал ФСБ показания под давлением и пытками.

Об этом она рассказала 15 августа корреспонденту Крим.Реалии.

"После задержания у него нос был сбит, и на щеке тоже ссадины. На этом видео и дураку видно, что все замазано кремом, только глаз черный. И рассказывает, как по писаному. А то, что он проходил обучение, мы слышим впервые", - сказала мать задержанного.

По словам Риммы Рыжковой, в последний раз ее сын выходил на связь со своей женой 9 августа. Она добавила, что Геннадий с мая этого года находился в Мариуполе.

"Он уехал из дома в мае этого года в Мариуполь на работу. Звонил очень редко, чаще писал. Только все переговоры были на домашнюю тематику. У него здесь маленький ребенок, нет еще и года. Ребенок болеет, он и поехал на заработки в Мариуполь", - рассказала Рыжкова.

Жена задержанного Ирина Лимешко считает мужа невиновным.

"Информацию о его задержании увидела по телевидению. Он не виноват. Больше я ничего не могу сказать", - сказала женщина.

В Минобороны Украины ранее сообщили, что задержанный в Крыму и объявленный ФСБ России "агентом СБУ" гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае этого года из-за служебного несоответствия.

Российские спецслужбы обнародовали видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко 1992 года рождения и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории аннексированного Крыма.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 14 августа арестовал Лимешко на два месяца - до 13 октября.

В СБУ назвали "очередной провокацией" сообщения ФСБ России о задержании украинского "агента".

Россия и ранее неоднократно заявляла о задержании в Крыму "украинских диверсантов". Украинские спецслужбы такие сообщения отрицают.

Темы: КрымСБУ
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