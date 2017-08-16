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МЗС направило Росії ноту через затримання в Криму українця Лимешка

Середа, 16 серпня 2017, 15:52

Міністерство закордонних справ України направило ноту МЗС РФ у зв'язку із затриманням в окупованому Криму українця Геннадія Лимешка.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на речника МЗС Мар'яну Бецу.

"Щойно ми вчора отримали інформацію про затримання на території окупованого Криму російською стороною нашого громадянина, ми відправили ноту МЗС РФ з вимогою підтвердити затримання, обставини, а також те, що інкримінується українському громадянину", - сказала вона.

Беца також уточнила, що на даний момент МЗС не має інформації, чи була надана Лимешко правова допомога або захист.

Речник МЗС також нагадала, що тривають репресії, обшуки і затримання кримських татар і етнічних українців в окупованому Росією Криму.

"Ми в цілому розглядаємо останні події в окупованому Криму як катастрофічні, репресії тільки посилюються... У зв'язку з цим ми звернемося в черговий раз до міжнародного співтовариства з вимогою посилити тиск на Російську Федерацію для звільнення наших громадян на території окупованого півострова", - додала речник МЗС.

Як повідомлялося, ФСБ Росії 15 серпня заявила про запобігання в Криму низки диверсій проти об'єктів інфраструктури і життєзабезпечення півострова ізатримання "агента Служби безпеки України".

У СБУ заявили, що російська ФСБ вдалася до чергової провокації, повідомивши про затримання у Криму нібито "агента СБУ" Лимешка.

Трохи згодом 15 серпня підконтрольний окупантам Київський районний суд Сімферополя ухвалив заарештувати на два місяці Лимешка.

Як відомо, російські спецслужби раніше неодноразово заявляли про затримання в Криму нібито українських диверсантів.

Теми: МЗСРосіяКримскандал
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