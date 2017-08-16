МИД направил России ноту из-за задержания в Крыму украинца Лимешко

Министерство иностранных дел Украины направило ноту МИДу РФ в связи с задержанием в оккупированном Крыму украинца Геннадия Лимешко.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикера МИДа Марьяну Бецу.

"Как только мы вчера получили информацию о задержании на территории оккупированного Крыма российской стороной нашего гражданина, мы отправили ноту МИД РФ с требованием подтвердить задержание, обстоятельства, а также то, что инкриминируется украинскому гражданину", - сказала она.

Беца также уточнила, что на данный момент МИД не располагает информацией, была ли предоставлена Лимешко правовая помощь или защита.

Спикер МИД также напомнила, что продолжаются репрессии, обыски и задержания крымских татар и этнических украинцев в оккупированном Россией Крыму.

"Мы в целом рассматриваем последние события в оккупированном Крыму как катастрофические, репрессии только усиливаются… В этой связи мы обратимся в очередной раз к международному сообществу с требованием усилить давление на Российскую Федерацию для освобождения наших граждан на территории оккупированного полуострова", - добавила спикер МИД.

Как сообщалось, ФСБ России 15 августа заявила о предотвращении в Крыму ряда диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова и задержании "агента Службы безопасности Украины" Лимешко.

В СБУ назвали это заявление провокацией.

Также 15 августа подконтрольный оккупантам Киевский районный суд Симферополя постановил арестовать на два месяца Лимешко.

Как известно, российские спецслужбы ранее неоднократно заявляли о задержании в Крыму якобы украинских диверсантов.