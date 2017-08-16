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Суд отпустил Шабунина под личное обязательство

Среда, 16 августа 2017, 17:25
Суд отпустил Шабунина под личное обязательство

Днепровский районный суд Киева отпустил руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина под личное обязательство.

Такое решение огласил председательствующий судья.

"Применить относительно Шабунина Виталия меру пресечения в виде личного обязательства", - сказал судья.

Шабунина обязали в течение двух месяцев - до 14 октября сообщать следователям, прокурору и суду об изменении места жительства и работы.

 

В ходе судебного заседания адвокаты Шабунина обратили внимание суда на то, что протоколы допросов свидетелей, которые предоставили прокуроры, содержат копипаст.

Кроме того, адвокаты и коллеги Шабунина из ЦПК отмечают, что текст вывода эксперта содержит неточности, а иногда и ложные факты.

Так, повреждения у Филимоменко зафиксировано на левой стороне лица, хотя на видео видно, что Шабунин бил его по правой половине. Кроме того, как следует из текста экспертизы, врачи "скорой", которые госпитализировали Всеволода Филимоненко, не выявили у него повреждений и его перевели в другую больницу, где он провел 22 дня, начиная с 9 июня.

Адвокаты, ссылаясь на заключение судмедэксперта, указывают на тот факт, что повреждения Филимоненко зафиксированы лишь через 12 дней после инцидента - 20 июня (а инцидент произошел 8 июня - ред.).

В то же время, по данным Центра противодействия коррупции, прокурор просил для Шабунина более жесткую меру пресечения - в течение двух месяцев не покидать пределы Киева и являться к следователю по первому его вызову. Эти требования суд отклонил.

 

Как известно, в среду, 16 августа 2017 года, следователь Днепровского управления полиции Главного управления Национальной полиции по процессуального руководства Киевской местной прокуратуры №4 сообщил о подозрении председателю правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталию Шабунину.

Антикоррупционного активиста подозревают в "умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести" гражданину Всеволоду Филимоненко, который представляется журналистом.

Шабунин отмечал, что прокуратура за ночь изменила квалификацию правонарушения с ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) на часть 1 статьи 122 Уголовного кодекса "Умышленное средней тяжести телесное повреждение" и теперь ему грозит не 5 а 3 года тюрьмы.

Как сообщалось, 8 июня стало известно о конфликте между главой Центра противодействия коррупции и Всеволодом Филимоненко, который представлялся журналистом, у Днепровского военкомата Киева.

Филимоненко достал газовый баллончик и прыснул в лицо Шабунина. Председатель же ЦПК заявлял, что ударил Филимоненко по лицу за оскорбление его коллеги.

Шабунин обвинял Филимоненко в ведении заказной кампании с целью компрометации.

В прокуратуре отметили, что проверят причастность Филимоненко к журналистской деятельности.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Украинская правда

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Темы: скандалСМИ
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