Апеляційний суд відмовився розглянути скаргу Розенблата на заставу

Апеляційний суд Києва відмовив у прийнятті до розгляду скарги народного депутата Борислава Розенблата (позафракційний, виключений з фракції "Блок Петра Порошенко") на рішення Солом'янського районного суду Києва про обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави в 7 млн ​​грн.

Як повідомили в прес-службі суду, таке рішення суддя ухвалив, виходячи з положень статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з цією статтею, запобіжний захід у вигляді застави не входить до переліку постанов слідчого судді в період досудового слідства, які можуть бути оскаржені.

18 липня суддя Солом'янського районного суду Києва Світлана Кушнір обрала для Розенблата запобіжний захід у вигляді застави 7 млн гривень, поклала на нього обов'язок здати закордонні паспорти й носити електронний браслет.

САП повідомила, що Розенблат вніс заставу і вдягнув електронний браслет. Сам же Розенблат заявив, що заставу внесла його родина.