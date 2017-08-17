Апелляционный суд отказался рассмотреть жалобу Розенблата на залог

Апелляционный суд Киева отказал в принятии к рассмотрению жалобы народного депутата Борислава Розенблата (внефракционный, исключен из фракции "Блок Петра Порошенко") на решение Соломенского районного суда Киева об избрании ему меры пресечения в виде залога в 7 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе суда, данное решение судья принял, исходя из положений статьи 309 Уголовного процессуального кодекса Украины, передает Интерфакс-Украина.

Согласно этой статье, мера пресечения в виде залога не входит в перечень постановлений следственного судьи в период досудебного следствия, которые могут быть обжалованы.

18 июля судья Соломенского районного суда Киева Светлана Кушнир избрала для Розенблата меру пресечения в виде залога 7 млн ​​гривен, положила на него обязанность сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.



САП сообщила, что Розенблат внес залог и надел электронный браслет. Сам же Розенблат заявил, что залог внесла его семья.