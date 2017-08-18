Ситник розповів, що додає пікантності у відносини НАБУ і ГПУ

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник запевняє, що повноваження Генпрокуратури та НАБУ розмежовані та не дублюються.



Про це він сказав в інтерв'ю газеті "День".

Ситник розповів, що розмежування їхніх повноважень прописано в статті 216 Кримінально-процесуального кодексу України, яка визначає підслідність кримінальних проваджень

"У НАБУ – своя підслідність, у ГПУ – своя. Доки не створено Державного бюро розслідувань, цю підслідність "тягне" Генпрокуратура. Тому ніякого дублювання повноважень немає", – сказав він.

Щодо ознак певного протистояння між НАБУ та ГПУ Ситник сказав наступне:

"… це, скоріше, пов’язано з тим, що ГПУ протягом 25 років незалежності мала монополію на боротьбу з корупцією, але результат виявився таким, що все одно довелося створювати НАБУ і Антикорупційну прокуратуру. Тому сьогодні, можливо, є певні ревнощі з боку Генпрокуратури".

"Раніше чи буде сидіти прокурор, чи ні, вирішував прокурор, а зараз є непідконтрольна структура у вигляді НАБУ, яка може будь-якого прокурора, в тому числі генерального, якщо будуть достатні підстави з приводу вчинення правопорушень, притягати до відповідальності. Саме цей нюанс і додає пікантності у відносини НАБУ і ГПУ", – зазначив керіник НАБУ.

За словами Ситника, випадки, коли Генпрокуратура перебирає повноваження НАБУ "іноді бувають, але це не системне явище".

Він наголосив, що згідно із законодавством, жодна інша структура не має права нагляду чи контролю за НАБУ.

"Єдиний суб’єкт, який має право у законний спосіб втручатися в нашу роботу — це Антикорупційна прокуратура. Вона здійснює процесуальний нагляд за законністю при розслідуванні справ детективами", – сказав Ситник.

Він нагадав, що крім цього, щороку має відбуватися зовнішній аудит ефективності діяльності бюро.

Негативна оцінка цього аудиту є підставою для того, щоб у Верховній Раді поставити питання про звільнення директора НАБУ. Як відомо, парламент, уряд і президент мають право призначити по одному аудитору, які й повинні проводити цю перевірку.

Той факт, що Верховна Рада кілька разів провалила обрання свого аудитора, Ситник назвав ганебним:

"Думаю, соромно не тільки мені. Наприклад, конкурс з обрання аудитора в уряді був абсолютно відкритим і цивілізованим. Натомість в парламенті ми бачимо протилежну ганебну ситуацію".