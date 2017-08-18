Сытник рассказал, что добавляет пикантности в отношения НАБУ и ГПУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник уверяет, что полномочия Генпрокуратуры и НАБУ разграничены и не дублируются.



Об этом он сказал в интервью газете "День".



Сытник отметил, что разделение полномочий прописано в статье 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины, которая определяет подследственность уголовных производств.



"У НАБУ - своя подследственность, у ГПУ – своя. Пока не создано Государственное бюро расследований, эту подследственность "тянет" Генпрокуратура. Поэтому никакого дублирования полномочий нет", – сказал он.



Относительно признаков определенного противостояния между НАБУ и ГПУ Сытник сказал следующее:



"... это, скорее, связано с тем, что ГПУ в течение 25 лет независимости имела монополию на борьбу с коррупцией, но результат оказался таким, что все равно пришлось создавать НАБУ и антикоррупционную прокуратуру. Поэтому сегодня, возможно, есть некоторая ревность со стороны Генпрокуратуры".



"Раньше будет сидеть прокурор, или нет, решал прокурор, а сейчас неподконтрольная структура в виде НАБУ, которая может любого прокурора, в том числе генерального, если будут достаточные основания по поводу совершения правонарушений, привлечь к ответственности. Именно этот нюанс и добавляет пикантности в отношения НАБУ и ГПУ", - отметил руководителя НАБУ.



По словам Сытника, случаи, когда Генпрокуратура перебирает полномочия НАБУ "иногда бывают, но это не системное явление".



Он отметил, что согласно законодательству, ни одна структура не имеет права надзора или контроля за НАБУ.



"Единственный субъект, который имеет право законно вмешиваться в нашу работу – это Антикоррупционная прокуратура. Она осуществляет процессуальный надзор за законностью при расследовании дел детективами", – сказал Сытник.



Он напомнил, что кроме этого, ежегодно должен происходить внешний аудит эффективности деятельности бюро.



Негативная оценка этого аудита является основанием для того, чтобы в Верховной Раде поставить вопрос об увольнении директора НАБУ. Как известно, парламент, правительство и президент вправе назначить по одному аудитору, которые и должны проводить эту проверку.



Тот факт, что Верховная Рада несколько раз провалила избрание своего аудитора, Сытник назвал позорным:



"Думаю, стыдно не только мне. Например, конкурс по выбору аудитора в правительстве был абсолютно открытым и цивилизованным. Зато в парламенте мы видим противоположную позорную ситуацию".