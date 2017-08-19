Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донеччині за 58 млн будують газогін в обхід окупованих територій

Субота, 19 серпня 2017, 06:05

На Донеччині розпочато будівництво газогону  високого тиску від Очеретяного до Авдіївки, який подаватиме газ на Авдіївку та ще сім навколишніх селищ  з території, яка контролюється Україною. 

Про це повідомив голова Донецької ОДА, керівник обласної ВЦА Павло Жебрівський у facebook.

"Приступили до будівництва підвідного газогону високого тиску від Очеретяного до Авдіївки: зробили розмітку траси прокладання, підрядники приступають до виконання будівельно-монтажних робіт і невдовзі вже розпочнуться перші поставки труби", - написав він.

За його словами, вартість проекту  складає близько 58 мільйонів гривень, частину цієї суми профінансує Авдіївський коксохім. Газогон подаватиме газ на Авдіївку та ще сім навколишніх селищ (Красногорівка, Ласточкине, Орловка, Тоненьке, Водяне, Первомайське та Нетайлове) з території, яка контролюється Україною. 

"Таким чином люди перестануть бути заручниками бандитів, які називають себе владою на окупованій українській території, адже ми знімаємо залежність міст та селищ від їхніх бандитських примх та недолугості", - додав Жебрівський.

Раніше повідомлялось, що подачу електроенергії в Авдіївку та Красногорівку через лінії електропередач з боку окупованих територій припинено, а до 24 серпня будуть перепідключені до електромереж з боку контрольованої Україною території ще декілька сіл поблизу Горлівки.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДонбасгазЖебрівський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Донбас
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
Останні новини
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунала тривога – у повітрі був російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
Усі новини...
Реклама: