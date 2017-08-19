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В Донецкой области за 58 млн строят газопровод в обход оккупированных территорий

Суббота, 19 августа 2017, 06:05

В Донецкой области начато строительство газопровода высокого давления от Очеретяного к Авдеевке, который будет подавать газ на Авдеевку и еще семь окрестных селений с территории, контролируемой Украиной.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА, руководитель областной ВГА Павел Жебривский в facebook.

"Приступили к строительству подводного газопровода высокого давления от Очеретяного к Авдеевке: сделали разметку трассы прокладки, подрядчики приступают к выполнению строительно-монтажных работ и вскоре уже начнутся первые поставки труб", - написал он.

По его словам, стоимость проекта составляет около 58 млн гривен, часть этой суммы профинансирует Авдеевский коксохим. Газопровод будет подавать газ на Авдеевку и еще семь окрестных селений (Красногоровка, Ласточкино, Орловка, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Нетайлово) с территории, контролируемой Украиной.

"Таким образом люди перестанут быть заложниками бандитов, которые называют себя властью на оккупированной украинской территории, ведь мы снимаем зависимость городов и поселков от их бандитских капризов и неуклюжести", - добавил Жебривский.

Ранее сообщалось, что подача электроэнергии в Авдеевку и Красногоровку через линии электропередач со стороны оккупированных территорий прекращена, а до 24 августа будут переподключены к электросетям со стороны контролируемой Украины территории еще несколько деревень близ Горловки.

Темы: ДонбассгазЖебривский
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