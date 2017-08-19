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Муженко заявив, що його намагалися "зламати" у Facebook

Субота, 19 серпня 2017, 14:55

Начальник Генштабу - головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що його профіль у соцмережі Facebook намагали "зламати".

Про це Муженко повідомив 19 серпня.

"Вітаю усіх з Яблуневим Спасом! Бажаю миру та достатку.  Користуючись нагодою, повідомляю про спроби невідомих осіб зламати мій профіль у ФБ", - зазначив він і закликав "заклятих друзів" облишити "цю справу". 

Як відомо, раніше в СБУ попередили про можливу нову кібератаку на мережі українських установ та підприємств. 

Також в СБУ заявили, що мають оперативну інформацію про посилення розвідувально-диверсійної діяльності російських спецслужб на території України, а ФСБ РФ засилає диверсійні групи для здійснення терористичних актів, вбивства державних діячів.

Українська правда 

Теми: Муженкоfacebookхакери
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