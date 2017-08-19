Муженко заявив, що його намагалися "зламати" у Facebook

Начальник Генштабу - головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що його профіль у соцмережі Facebook намагали "зламати".

Про це Муженко повідомив 19 серпня.

"Вітаю усіх з Яблуневим Спасом! Бажаю миру та достатку. Користуючись нагодою, повідомляю про спроби невідомих осіб зламати мій профіль у ФБ", - зазначив він і закликав "заклятих друзів" облишити "цю справу".

Як відомо, раніше в СБУ попередили про можливу нову кібератаку на мережі українських установ та підприємств.

Також в СБУ заявили, що мають оперативну інформацію про посилення розвідувально-диверсійної діяльності російських спецслужб на території України, а ФСБ РФ засилає диверсійні групи для здійснення терористичних актів, вбивства державних діячів.

Українська правда