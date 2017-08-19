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Муженко заявил, что его пытались "сломать" в Facebook

Суббота, 19 августа 2017, 14:55

Начальник Генштаба - командующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что его профиль в соцсети Facebook пытались "взломать".

Об этом Муженко сообщил 19 августа.

"Поздравляю всех с Яблочным Спасом! Желаю мира и достатка. Пользуясь случаем, сообщаю о попытках неизвестных сломать мой профиль в ФБ", - отметил он и призвал "заклятых друзей" прекратить "это дело".

Как известно, ранее в СБУ предупредили о возможной новой кибератаке на сети украинских учреждений и предприятий. 

Также в СБУ заявили, что информированы об усилении разведывательно-диверсионной деятельности российских спецслужб на территории Украины, а ФСБ РФ засылает диверсионные группы для совершения террористических актов, убийства государственных деятелей.

Украинская правда 

Темы: Муженкоfacebookхакеры
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