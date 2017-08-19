Муженко заявил, что его пытались "сломать" в Facebook

Начальник Генштаба - командующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что его профиль в соцсети Facebook пытались "взломать".

Об этом Муженко сообщил 19 августа.

"Поздравляю всех с Яблочным Спасом! Желаю мира и достатка. Пользуясь случаем, сообщаю о попытках неизвестных сломать мой профиль в ФБ", - отметил он и призвал "заклятых друзей" прекратить "это дело".

Как известно, ранее в СБУ предупредили о возможной новой кибератаке на сети украинских учреждений и предприятий.

Также в СБУ заявили, что информированы об усилении разведывательно-диверсионной деятельности российских спецслужб на территории Украины, а ФСБ РФ засылает диверсионные группы для совершения террористических актов, убийства государственных деятелей.

Украинская правда