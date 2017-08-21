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У ГПУ не розкривають деталей розслідувань розкрадань на "Стіні"

Понеділок, 21 серпня 2017, 17:21

Слідчі Генпрокуратури не розголошують деталі слідства щодо розтрати державних коштів, виділених на так званий проект "Стіна".

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит "Української правди".

Українська правда просила надати інформацію про виявленні зловживання і області, де вони були виявлені. Також УП просила надати інформацію про вже проведені процесуальні дії, зокрема про допити чинних та колишніх представників Кабінету міністрів.

В ГПУ лише повідомили, що Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Жодної іншої інформації у відомстві не надали, посилаючись на ч. 1 ст. 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації". В ГПУ заявили, що така інформація розцінюється як конфіденційна і таємна.

"Відтак, надання більш детальної інформації з питань наведених у запиті не є можливим, оскільки вона становить таємницю досудового розслідування", - йдеться у відповіді.

Як відомо, протягом двох днів у серпні Солом’янський районний суд Києва арештував сім підозрюваних у розтраті державних коштів, виділених на так званий проект "Стіна".

8 серпня детективи НАБУ та прокурори САП затримали шістьох осіб, ймовірно причетних до розкрадання коштів так званого проекту "Стіна".

Того ж дня затримано ще одну особу яка, за версією слідства, виконувала роль посередника.

Українська правда

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Теми: Генпрокуратуракордон
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