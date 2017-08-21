В ГПУ не раскрывают деталей расследования хищений на "Стене"

Следователи Генпрокуратуры не разглашают детали следствия о растрате государственных средств, выделенных на так называемый проект "Стена".



Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос "Украинской правды".



Украинская правда просила предоставить информацию о найденных злоупотреблениях и области, где они были обнаружены. Также УП просила предоставить информацию об уже проведенных процесуальных действиях, в частности о допросах действующих и бывших представителях Кабинета министров.



В ГПУ лишь сообщили, что Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины.



Никакой другой информации в ведомстве не предоставили, ссылаясь на ч. 1 ст. 6 Закона Украины "О доступе к публичной информации". В ГПУ заявили, что такая информация расценивается как конфиденциальная и тайная.



"Следовательно, предоставление более подробной информации по вопросам приведенных в запросе не представляется возможным, поскольку она составляет тайну досудебного расследования", - говорится в ответе.



Как известно, в течение двух дней в августе Соломенский районный суд Киева арестовал семь подозреваемых в растрате государственных средств, выделенных на так называемый проект "Стена".



8 августа детективы НАБУ и прокуроры САП задержали шесть человек, вероятно причастных к хищению средств так называемого проекта "Стена".



В тот же день задержан еще один человек которая, по версии следствия, выполняла роль посредника.



Украинская правда