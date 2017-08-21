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Найголовніше за день

Понеділок, 21 серпня 2017, 21:31

Добірка найважливіших новин за 21 серпня на Українській правді.

Про Мінюст. Лише за два місяці 2017 року вісім чиновників Міністерства юстиції України отримали винагороди більш ніж на 23 мільйони гривень.

Про Добкіна. Апеляційний суд Києва відхилив клопотання народного депутата Михайла Добкіна про скасування йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 50 мільйонів застави.

Про УЗ. Генпрокуратура розслідує підробку листа за підписом т.в.о. глави ПАТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова про видачу своєму раднику польської візи.

Про ДТП на Львівщині. Слідчий, який розслідує ДТП за участю автомобіля Петра Димінського, у результаті якого загинула 31-річна Наталія Тріль, призначено експертизу слідів біологічних матеріалів, які залишилися на подушці безпеки "Mercedes", яка розкрилася в момент зіткнення.

Про Саакашвілі. Колишній президент Грузії екс-глава Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявив про пропозиції громадянства від декількох європейських країн.

Про Суркова та Волкера. Зустріч помічника президента РФ Владислава Суркова зі спецпредставником США щодо України Куртом Волкером у Мінську носила ознайомчий характер.

Про дотації. За січень-червень 2017 року із державного бюджету було виділено 1,91 млрд гривен на дотації для аграрних підприємств.

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