Главные новости дня

Подборка самых важных новостей за 21 августа на Украинской правде.

О Минюсте. Всего за два месяца 2017 года восемь чиновников Министерства юстиции Украины получили вознаграждений на более чем 23 миллиона гривен.

О Добкине. Апелляционный суд Киева отклонил ходатайство народного депутата Михаила Добкина об отмене ему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 50 миллионов залога.

Об УЗ. Генпрокуратура расследует подделку письма за подписью вр.и.о. главы ПАО "Укрзализныця" Евгения Кравцова о выдаче своему советнику польской визы.

О ДТП во Львовской области. Следователем, расследующим ДТП с участием автомобиля Петра Дыминского, в результате которого погибла 31-летняя Наталья Трила, назначена экспертиза следов биологических материалов, которые остались на раскрывшейся в момент столкновения подушке безопасности "Mercedes.

О Саакашвили. Бывший президент Грузии экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил о предложениях гражданства от нескольких европейских стран.

О Суркове и Волкере. Встреча помощника президента РФ Владислава Суркова со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером в Минске носила рабочий характер.

О дотациях. За январь-июнь 2017 г из государственного бюджета было выделено 1,91 млрд гривен на дотации для аграрных предприятий.