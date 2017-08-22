Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики розповіли, якою буде погода в День незалежності

Вівторок, 22 серпня 2017, 13:00

Український гідрометеорологічний центр прогнозує відсутність опадів і температуру 15-18 градусів вище нуля під час військового параду в Києві у День незалежності, 24 серпня.

Про це сказав директор Гідрометцентру Микола Кульбіда, передають "Українські новини".

За його словами, 24 серпня в столиці з 9:00 до 12:00 буде зберігатися температура плюс 15-18 градусів, опадів не передбачається.

Гідрометцентр вважає таку погоду оптимальною для проведення військового параду.

Як повідомлялося, атмосферний фронт несе в Україну відчутне похолодання і дощі.

Зокрема, 22 серпня в Україні грози, у північних та центральних областях місцями сильні дощі.

Міністерство оборони підготувало сюрприз глядачам військового параду, який пройде 24 серпня в Києві на День незалежності.

Теми: погодаДень НезалежностіКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
погода
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Останні новини
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунала тривога – у повітрі був російський МіГ
Усі новини...
Реклама: