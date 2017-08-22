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Синоптики рассказали, какой будет погода в День независимости

Вторник, 22 августа 2017, 13:00

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует отсутствие осадков и температуру 15-18 градусов выше нуля во время военного парада в Киеве в День независимости, 24 августа.

Об этом рассказал директор Гидрометцентра Николай Кульбида, передают "Украинские новости".

По его словам, 24 августа в столице с 9:00 до 12:00 будет сохраняться температура плюс 15-18 градусов, осадков не ожидается.

Гидрометцентр считает такую погоду оптимальной для проведения военного парада.

Как сообщалось, атмосферный фронт несет в Украину ощутимое похолодание и дожди.

В частности, 22 августа в Украине грозы, в северных и центральных областях местами сильные дожди.

Министерство обороны подготовило сюрприз зрителям военного парада, который пройдет 24 августа в Киеве на День независимости.

Темы: погодаДень НезависимостиКиев
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