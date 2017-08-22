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До кінця літа ще встигне потеплішати і знову похолодати

Вівторок, 22 серпня 2017, 15:09

До кінця літа буде ще кілька хвиль потепління і похолодання, а вересень розпочнеться з теплої погоди.

Про це сказав директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда на засіданні оперативного штабу з питань надзвичайних ситуацій 22 серпня, повідомляє Ліга.net.

Після похолодання, яке триватиме з 22 до 25 серпня, 26-28 серпня знову очікується підвищення температури повітря до +28 ... + 33 градусів по всій території України.

24 серпня, коли в Києві проводитимуть парад, за 50-60 км на північ від столиці дощі будуть, але по самому місту з 9 до 12 години опадів не буде і температура складе від +15 до +18 градусів.

29-30 серпня знову прогнозується зниження температури повітря до +20 ... + 25.

За словами Кульбіди, дощів до кінця серпня буде небагато, в основному вони припадуть на 29-30 число.

"І починаючи з 1 вересня – знову період підвищеного температурного режиму", – запевнив Кульбіда.

Він зазначив, що в перший місяць осені очікується несприятлива ситуація в плані пожежної небезпеки.

"Тому що навіть після зниження класу пожежної небезпеки до першого і другого класу впродовж 7-10 днів при температурі +25 ... + 30 градусів вона знову підвищиться до п'ятого класу. А такі періоди у вересні однозначно будуть", – сказав директор гідрометцентру.

Як повідомлялося, 22-23 серпня на значній частині території України очікуються дощі.

Теми: погода
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