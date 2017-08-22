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До конца лета еще успеет потеплеть и снова похолодать

Вторник, 22 августа 2017, 15:09

До конца лета будет еще несколько волн потепления и похолодания, а сентябрь начнется с теплой погоды.

Об этом сказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида на заседании оперативного штаба по вопросам чрезвычайных ситуаций 22 августа, сообщает Лига.net.

После похолодания, которое продлится с 22 по 25 августа, 26-28 августа снова ожидается повышение температуры воздуха до +28...+33 градусов по всей территории Украины.

24 августа, когда в Киеве будут проводить парад, в 50-60 км на север от столицы дожди будут, но по самому городу с 9 до 12 часов осадков не будет и температура составит от +15 до +18 градусов.

29-30 августа снова прогнозируется снижение температуры воздуха до +20...+25.

По словам Кульбиды, дождей до конца августа будет немного, в основном они придутся на 29-30 число.

"И начиная с 1 сентября – снова период повышенного температурного режима", – заверил Кульбида.

Он отметил, что в первый месяц осени ожидается неблагоприятная ситуация в плане пожарной опасности.

"Потому что даже после снижения класса пожарной опасности до первого и второго класса, в течение 7-10 дней при температуре +25...+30 градусов она снова повысится до пятого класса. А такие периоды в сентябре однозначно будут", – сказал директор гидрометцентра.

Как сообщалось, 22-23 августа на значительной части территории Украины ожидаются дожди.

Темы: погода
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