Суд скасував вирок іноземному найманцю "ДНР" через порушення його прав

Апеляційний суд Києва скасував вирок громадянину Бразилії Рафаелеві Маркусу Лусваргхі, який брав участь у бойових діях у зоні АТО у складі терористичного угруповання "ДНР", через порушення його прав під час досудового слідства та розгляду справи в суді першої інстанції.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду, пише ZN.ua.

Таке рішення було прийняте через порушення принципу підслідності під час розгляду справи бразильця. Згідно з рішенням Апеляційного суду, справу було передано Павлогорадским міськрайонним судом Дніпропетровської області до Печерського суду Києва без відповідних підстав.

Колегія суддів також встановила, що суд першої інстанції порушив право обвинуваченого на захист.

"Обвинувачений, не розуміючи обсягу своїх прав, погодився на проведення судового засідання в порядку ч. 3 ст. 349 КПК України, чим звузив свої права", - пояснили в суді.

Крім того, Лусваргхі заявив про застосування до нього під час слідства фізичного насильства. В апеляційному суді визнали це доказом несправедливості обвинувального вироку, в основу якого покладено свідчення, отримані під тортурами.

В апеляційному суді заявили, що згідно з практикою ЄСПЛ за відсутності переконливих пояснень з боку правоохоронних органів про причини виникнення тілесних ушкоджень у осіб, які перебувають під вартою і пізніше зробили заяви про застосування до них катувань, національні суди повинні робити висновки про порушення прав людини у зв'язку з незаконними методами ведення слідства.

"Крім того, такі факти свідчать про несправедливість кримінального провадження в цілому, зокрема обвинувального вироку, в основу якого покладено свідчення, отримані з такими порушеннями", – сказано в повідомленні.

Одночасно суд апеляційної інстанції, враховуючи тяжкість та суспільну небезпечність кримінальних правопорушень, у яких обвинувачується Лусваргхі, призначив новий розгляд у суді першої інстанції та продовжив обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 жовтня 2017 року.

Нагадаємо, в жовтні 2016 року співробітники СБУ затримали в аеропорту "Бориспіль" громадянина Бразилії. Слідство встановило, що іноземець з вересня 2014 року по травень 2015 року перебував у лавах батальйону "Вікінг" 1-ї бригади терористичного угруповання "ДНР".

У січні 2017 року найманця засудили до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.