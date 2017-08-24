Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Штепу перевели до іншої камери через спеку

Четвер, 24 серпня 2017, 20:57

Екс-мерові Слов'янська Нелі Штепі після чергового засідання Ленінського райсуду Харкова, що відбувся у режимі онлайн, змінили місце перебування у Харківському СІЗО.

Про це Укрінформу повідомив її адвокат Дмитро Марченко.

"Сьогодні стало відомо, що моя підзахисна відразу після засідання суду, що відбувся напередодні, переведена до іншого приміщення у Харківському СІЗО. Вона скаржиться на те, що у приміщенні немає водопроводу, і їй важко переносити нинішню спеку. Внаслідок у неї підвищився артеріальний тиск, знадобилася меддопомога", - відзначив Марченко.

За його словами, сторона захисту готує чергову заяву до ЄСПЛ з приводу порушення прав підсудної на справедливий суд.

"Учора на суді Штепа виступила з клопотанням про повне звільнення у зв'язку з тим, що за 3 роки арешту суду не надано прямі докази її провини. Суд відхилив клопотання", - заявив Марченко.

За його словами, на суді допитаний один свідок обвинувачення, який не підтвердив її провини, ще двоє будуть допитані у режимі відеоконференції, оскільки "один з них хворий, інший перебуває під арештом в Артемівському СІЗО".

Чергове засідання суду призначене на 19 вересня.

Як повідомлялося, 24 липня Ленінський районний суд Харкова продовжив арешт екс-меру Слов'янська Нелі Штепі на 60 днів.

4 липня Ленінський районний суд Харкова відмовив у задоволенні клопотання захисту про скасування запобіжного заходу екс-меру Слов'янська Нелі Штепі.

Раніше колегія Комінтернівського райсуду Харкова, що слухала справу екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, прийняла рішення про свій відвід. Тепер її справу слухають з початку вчетверте.

Штепу заарештували 13 липня 2014 року.

Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.

Теми: сепаратизмСІЗО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
сепаратизм
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Депутатка Закарпатської облради зобразила область в кольорах угорського прапора
"Громадські діячі" готували переворот у координації з рухом Медведчука і Сурковим – СБУ
Останні новини
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
Усі новини...
Реклама: