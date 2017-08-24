Штепу перевели до іншої камери через спеку

Екс-мерові Слов'янська Нелі Штепі після чергового засідання Ленінського райсуду Харкова, що відбувся у режимі онлайн, змінили місце перебування у Харківському СІЗО.

Про це Укрінформу повідомив її адвокат Дмитро Марченко.

"Сьогодні стало відомо, що моя підзахисна відразу після засідання суду, що відбувся напередодні, переведена до іншого приміщення у Харківському СІЗО. Вона скаржиться на те, що у приміщенні немає водопроводу, і їй важко переносити нинішню спеку. Внаслідок у неї підвищився артеріальний тиск, знадобилася меддопомога", - відзначив Марченко.

За його словами, сторона захисту готує чергову заяву до ЄСПЛ з приводу порушення прав підсудної на справедливий суд.

"Учора на суді Штепа виступила з клопотанням про повне звільнення у зв'язку з тим, що за 3 роки арешту суду не надано прямі докази її провини. Суд відхилив клопотання", - заявив Марченко.

За його словами, на суді допитаний один свідок обвинувачення, який не підтвердив її провини, ще двоє будуть допитані у режимі відеоконференції, оскільки "один з них хворий, інший перебуває під арештом в Артемівському СІЗО".

Чергове засідання суду призначене на 19 вересня.

Як повідомлялося, 24 липня Ленінський районний суд Харкова продовжив арешт екс-меру Слов'янська Нелі Штепі на 60 днів.

4 липня Ленінський районний суд Харкова відмовив у задоволенні клопотання захисту про скасування запобіжного заходу екс-меру Слов'янська Нелі Штепі.

Раніше колегія Комінтернівського райсуду Харкова, що слухала справу екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, прийняла рішення про свій відвід. Тепер її справу слухають з початку вчетверте.

Штепу заарештували 13 липня 2014 року.

Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.