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Штепу перевели в другую камеру из-за жары

Четверг, 24 августа 2017, 20:57

Экс-мэру Славянска Неле Штепе после очередного заседания Ленинского райсуда Харькова, который состоялся в режиме онлайн, изменили место пребывания в Харьковском СИЗО.

Об этом Укринформу сообщил ее адвокат Дмитрий Марченко.

"Сегодня стало известно, что моя подзащитная сразу после заседания суда, состоявшегося накануне переведена в другое помещение в Харьковском СИЗО. Она жалуется на то, что в помещении нет водопровода, и ей трудно переносить нынешнюю жару. Вследствие у нее повысилось артериальное давление, понадобилась медпомощь", - отметил Марченко.

По его словам, сторона защиты готовит очередное заявление в ЕСПЧ по поводу нарушения прав подсудимой на справедливый суд.

"Вчера на суде Штепа выступила с ходатайством о полном освобождении в связи с тем, что за 3 года ареста суду не предоставлены прямые доказательства ее вины. Суд отклонил ходатайство", - заявил Марченко.

По его словам, на суде допрошен один свидетель обвинения, который не подтвердил ее вины, еще двое будут допрошены в режиме видеоконференции, поскольку "один из них болен, другой находится под арестом в Артемовском СИЗО".

Очередное заседание суда назначено на 19 сентября.

Как сообщалось, 24 июля Ленинский районный суд Харькова продлил арест экс-мэру Славянска Неле Штепе на 60 дней.

4 июля Ленинский районный суд Харькова отказал в удовлетворении ходатайства защиты об отмене меры пресечения экс-мэру Славянска Нели Штепе.

Ранее коллегия Коминтерновского райсуда Харькова, слушавшая дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, приняла решение о своем отводе. Теперь ее дело слушается с начала четвертый раз.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года.

Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Темы: сепаратизмСИЗО
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