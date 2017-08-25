CNN показав відео затримання СБУ двох шпигунів КНДР в 2011 році

Офіцер СБУ стверджує, що отримання КНДР ракетних технологій з України є неможливим, оскільки всі спроби були припинені.

Про це пише CNN.

Телеканал опублікував відео затримання і арешту двох шпигунів з Північної Кореї, які намагалися отримати секретну інформацію про двигуни для ракет.

На кадрах запису видно як двоє людей азіатської зовнішності фотографують, як вони вважали, секретні документи з підшивок, що лежать на столі в гаражі, після чого співробітники СБУ заарештовують їх. Як повідомляється, ці документи були підроблені для спецоперації спецслужби, яка планувалася кілька місяців.

Відеозапис журналістам CNN на умовах анонімності надав, офіцер СБУ, який в той час працював над справою шпигунів з КНДР.

Він також стверджує, що отримання КНДР ракетних технологій є неможливим, оскільки всі їхні спроби були припинені.

Співрозмовник також розповів телеканалу, що в 2011 році з України було депортовано ще двох громадян Північної Кореї, які прибули в країну через посольство Росії, після спроби отримати ракетне обладнання та пристрої самостійного наведення для ракет типу повітря-повітря.

Крім того, за його словами, в 2015 році з країни було депортовано ще 5 громадян КНДР за "підтримку розвідувальної діяльності КНДР в Україні".

Як відомо, американське видання The New York Times опублікувало статтю, в якій, посилаючись на слова експерта по ракетам з Міжнародного інституту стратегічних досліджень США Майкла Ельмана відзначало, що успіх запусків ракет Північною Кореєю став можливий через закупівлю на чорному ринку двигунів, можливо, з українського заводу "Південмаш".

У публікації згадується, відображений на відео випадок спроби отримання двома шпигунами КНДР інформації про ракетні технології.

На даний момент затримані шпигуни відбувають терміни у в'язниці в Житомирі.

Як повідомлялося, український завод "Південмаш", який колись випускав ці двигуни, заявив, що факти, викладені в публікації NYT, не відповідають дійсності.

Пізніше і сам експерт Майкл Ельман, на якого посилається The New York Times, сказав, що не говорив про причетність української влади до постачання ракетних двигунів в КНДР.