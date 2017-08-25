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CNN показал видео задержания СБУ двух шпионов КНДР в 2011 году

Пятница, 25 августа 2017, 08:20

Офицер СБУ утверждает, что получение КНДР ракетных технологий из Украины является невозможным, так как все попытки были пресечены.

Об этом пишет CNN.

Телеканал опубликовал видео задержания и ареста двух шпионов из Северной Кореи, которые пытались получить секретную информацию о двигателях для ракет.

На кадрах записи видно как двое людей азиатской внешности  фотографируют, как они считали, секретные документы из подшивок, лежащих на столе в гараже, после чего сотрудники СБУ арестовывают их. Как сообщается, эти документы были поддельны для спецоперации спецслужбы, которая планировалась несколько месяцев.

Видеозапись журналистам CNN предоставил, пожелавший остаться неназванным, офицер СБУ, который в то время работал над делом шпионов из КНДР.

Он также утверждает, что получение КНДР ракетных технологий является невозможным, так как все попытки были пресечены.

Собеседник также рассказал телеканалу, что в 2011 году из Украины были депортированы еще двое граждан Северной Кореи, которые прибыли в страну через посольство России, после попытки получить ракетное оборудование и устройства для самостоятельного наведения для ракет типа воздух-воздух.

Кроме того, по его словам, в 2015 году из страны были депортированы еще 5 граждан КНДР за "поддержку разведывательной деятельности КНДР в Украине".

Как известно, американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой, ссылаясь на слова эксперта по ракетам из Международного института стратегических исследований США Майкла Эльмана отмечало, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен из-за закупки на черном рынке двигателей, возможно, с украинского завода "Южмаш".

В публикации упоминается, запечатленный на видео случай попытки получения двумя шпионами КНДР информации о ракетных технологиях.

В настоящий момент задержанные шпионы отбывают сроки в тюрьме в Житомире. 

Как сообщалось, украинский завод "Южмаш", который когда-то выпускал эти двигатели, заявил, что факты, изложенные в публикации NYT, не соответствуют действительности.

Позже и сам эксперт Майкл Эльман, на которого ссылается The New York Times, сказал, что не говорил о причастности украинской власти к поставке ракетных двигателей в КНДР.

Темы: Северная Кореяядерное оружиеСБУ
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